Анкара, , 18:03 — REGNUM Турция обязана быть сильной в военной и оборонной сферах, а не только в экономическом и политическом плане. Об этом, как сообщает Anadolu Ajansı, заявил 6 марта президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам учений Mavi Vatan-2021.

По его словам, сильный военно-морской флот — это требование современности, поэтому Турция уделяет данному вопросу особое внимание.

«Мы (власти Турции) придаем особую значимость укреплению мощи военно-морских сил (ВМС) Турции, как фактора сдерживания и упреждения угроз», — подчеркнул Эрдоган.

Как передавало ИА REGNUM, 3 марта глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара не намерена отказываться от приобретения у РФ второго полка ЗРС С-400.

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