Район Внуково, Москва, , 10:54 — REGNUM Волонтеры в московском аэропорту Внуково поздравят жительниц Московского региона и его гостей, принадлежащих к прекрасной половине человечества, с Международным женским днём. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Поздравление будет проходить рамках акции «Вам, любимые!», также в ходе него женщинам будут вручать цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что добровольцы поздравят женщин с Международным женским днем в московском аэропорту Домодедово.