Домодедово, Московская область, 8 марта 2021, 10:33 — REGNUM Добровольцы поздравят женщин с Международным женским днём в московском аэропорту «Домодедово». Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Поздравление будет проходить рамках акции «Вам, любимые!», также в ходе него женщинам будут вручать цветы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что волонтеры в Ростове-на-Дону поздравят с Международным женским днём жительниц города в Парке культуры и отдыха имени Максима Горького.