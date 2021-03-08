Ростов-на-Дону, , 10:25 — REGNUM Добровольцы в Ростове-на-Дону поздравили с Международным женским днём сотрудниц пожарно-спасательных частей города, которые находятся на своем боевом посту в период пандемии. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что добровольцы в Южно-Сахалинске встречают приходящие на городской железнодорожный вокзал поезда и поздравляют прибывших на них женщин с Международным женским днём.

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