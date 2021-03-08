Южно-Сахалинск, , 10:12 — REGNUM Добровольцы в Южно-Сахалинске встречают приходящие на городской железнодорожный вокзал поезда и поздравляют прибывших женщин с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что добровольцы в Вологде поздравляют всех женщин на железнодорожном вокзале с Международным женским днем.

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