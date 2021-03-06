Москва, 6 марта, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Дополнительно привиться от COVID-19 необходимо тем людям, у которых после вакцинации или выздоровления не образовалось достаточное количество антител. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

Дарья Драй ИА REGNUM

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По его словам, предполагается, что в течение года или двух в России будут привиты все группы риска, а также те, у которых после вакцинации сформировался недостаточный иммунный ответ на COVID-19.

«Соответственно их нужно тоже или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания», — цитирует его ТАСС.

Необходимость повторной вакцинации зависит от уровня иммуноглобулина в крови, клеточного ответа организма и ряда других факторов, резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации за сутки 5 марта выявлено 11 022 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Наибольший суточный прирост выявленных случаев заражения сохраняется в Москве — 1820 случаев за сутки. На втором месте Санкт-Петербург — 975 случаев. Далее следуют: Московская область (746), Нижегородская область (386), Воронежская область (275), Самарская область (270).

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