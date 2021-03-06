Ташкент, , 16:07 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 марта принял участие в праздничном мероприятии по случаю Международного женского дня. Мероприятие, в ходе которого глава государства поздравил женщин, состоялось в международном конгресс-центре в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы республики.

«Вы для нас — прежде всего священный образ матери, дорогой Родины и семьи, неиссякаемый источник любви, добра и вдохновения», — обратился глава Узбекистана к женщинам.

По словам Мирзиёева, на сегодняшний день 45% занятого населения страны составляют женщины, а их доля в системе управления достигла 33%. Он также добавил, что около 1,5 тысяч женщин находятся на руководящих должностях, «женщины возглавляют 6 районов в регионах», добавил он.

«За последние три месяца были решены проблемы 80 тысяч женщин, нуждающихся в социальной защите, а 32 тысячи женщин были обеспечены работой», — отметил глава государства.

Президент Узбекистана также добавил, что 1250 женщин получили денежные средства на выплату первоначального взноса для приобретения жилья. На это было выделено около 22 млрд сумов.

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Мирзиёев сообщил, что подписал постановление о материальной и социальной поддержке женщин, в соответствии с которым в 2021 году для обеспечения жильем малообеспеченных женщин и девушек, воспитываемых матерями-одиночками выделят 210 млрд сумов из бюджета. 211 млрд сумов также будут выделены на обеспечение бездомных социальным жильем. Также будут выделены средства на материальную помощь, лечение, профессиональное обучение и трудоустройство нуждающихся женщин, добавил он.

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Напомним, в 2020 году президент Узбекистана по случаю Международного женского дня помиловал 83 женщины, отбывавших наказание в виде лишения свободы.