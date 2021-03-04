4 Марта
 
14:16

Путин увидел перемены в отношении бизнеса «к своему гражданскому долгу»

Предприниматели России стали гораздо активнее участвовать в добровольческих инициативах. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».

14:16

Каждый из волонтеров может назвать точную дату, когда он решил помогать — волонтёр.

14:15

В красной зоне мы отмечали дни рождения, бегали сдавать экзамены, рассказывает волонтёр дрожащим голосом.

14:14

Волонтёр Анастасия Барановская проработала в красной зоне «Коммуранки» несколько месяцев. Говорит, что невозможно передать все эмоции.

14:13

Стало помогать проще, работать проще, изменилось отношение к волонтерам со стороны людей — рассказали Владимиру Путину участники встречи.

14:13

Путин оценил результаты акции «Мы вместе» на фоне пандемии

Волонтёры России продемонстрировали огромный энтузиазм в стремлении помогать тем, кто нуждался в помощи на фоне пандемии коронавируса. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».

14:13

«С начала пандемии коронавируса в нашем движении стало еще больше волонтеров — людей, готовых помогать пациентам и медицинскому персоналу. Это очень непростая работа, требующая самоотдачи и искренней любви к людям Запросов на эту помощь по-прежнему много. Также сейчас волонтеры активно принимают участие в информировании и вакцинации населения, а это путь к окончанию пандемии», — отмечает руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МЫВМЕСТЕ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

14:12

Волонтеры-медики из Санкт-Петербурга обзванивают амбулаторных пациентов с коронавирусом. Звонки от добровольцев поступают и тем, кто находится на самоизоляции. Кроме того, волонтеры проверяют температуру на входе в поликлиники, за сутки через них проходит более 1 000 посетителей.

14:12

В период пандемии студенты-медики окунулись в профессию с головой. 8500 волонтеров-медиков сейчас работают в 1012 медицинских организациях, в том числе 658 поликлиниках, где их помощь чрезвычайно востребована.

14:11

Принять участие в волонтерской работе по вакцинации могут добровольцы как с медицинским образованием, так и волонтеры общего профиля. Чтобы стать добровольцем в любом уголке страны, необходимо зарегистрироваться на сайтемывместе2020.рф, пройти собеседование и обучение. Помощь волонтеров оказывается с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

14:11

В рамках акции «#МЫВМЕСТЕ с заботой» в регионах России добровольцы оказывают помощь в вакцинации от коронавирусной инфекции и продолжают помогать врачам в борьбе с COVID-19.

14:10

Опять мне помогаете — пошутил Владимир Путин.

14:10

Работа волонтеров — это один из самых действенных и ярких способов самореализации. Владимир Путин пожелал всем собравшимся всего самого доброго.

14:09

Пандемия потихонечку снижается, мы ещё об этом поговорим, но вызовов до сих пор ещё много — Путин.

14:09

Ну и само движение объединило 200 000 человек — Путин. Все они добровольно, по зову сердца, включились в эту работу.

14:08

Все совместные усилия помогли охватить большой контингент людей — это 5 000 000 человек — Путин.

14:08

Особенно порадовало, что предприниматели консолидировали, и лично садились за руль, помогали нуждающимся — Путин.

14:07

Мне особенно приятно было видеть, что подход представителей бизнеса кардинальным образом поменялся — Путин.

14:07

Невозможно было без эмоций за всем этим наблюдать, потому что объединились люди самых разных взглядов — Путин.

14:06

Объединение волонтёров произошло позову души — Путин.

14:06

Путин: хочу вас поздравить с годом совместной работы на таком востребованным и благородном поприще.

14:05

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с волонтёрами.