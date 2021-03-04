Президент России Владимир Путин сегодня, 4 марта, проводит встречу с волонтёрами — участниками акции «Мы вместе», призванной помогать тем, кто оказался в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса.

«Будет откровенное, содержательное и достаточно продолжительное по времени общение», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

За время проведения данной акции помощь получили почти уже пять миллионов человек. Также волонтёры собрали для нуждающихся более 1,5 миллиарда пожертвований и передали 30 миллионов средств индивидуальной защиты.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию об этом событии.

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