Путин увидел перемены в отношении бизнеса «к своему гражданскому долгу»
Предприниматели России стали гораздо активнее участвовать в добровольческих инициативах. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».
Каждый из волонтеров может назвать точную дату, когда он решил помогать — волонтёр.
В красной зоне мы отмечали дни рождения, бегали сдавать экзамены, рассказывает волонтёр дрожащим голосом.
Волонтёр Анастасия Барановская проработала в красной зоне «Коммуранки» несколько месяцев. Говорит, что невозможно передать все эмоции.
Стало помогать проще, работать проще, изменилось отношение к волонтерам со стороны людей — рассказали Владимиру Путину участники встречи.
Путин оценил результаты акции «Мы вместе» на фоне пандемии
Волонтёры России продемонстрировали огромный энтузиазм в стремлении помогать тем, кто нуждался в помощи на фоне пандемии коронавируса. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».
«С начала пандемии коронавируса в нашем движении стало еще больше волонтеров — людей, готовых помогать пациентам и медицинскому персоналу. Это очень непростая работа, требующая самоотдачи и искренней любви к людям Запросов на эту помощь по-прежнему много. Также сейчас волонтеры активно принимают участие в информировании и вакцинации населения, а это путь к окончанию пандемии», — отмечает руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МЫВМЕСТЕ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.
Волонтеры-медики из Санкт-Петербурга обзванивают амбулаторных пациентов с коронавирусом. Звонки от добровольцев поступают и тем, кто находится на самоизоляции. Кроме того, волонтеры проверяют температуру на входе в поликлиники, за сутки через них проходит более 1 000 посетителей.
В период пандемии студенты-медики окунулись в профессию с головой. 8500 волонтеров-медиков сейчас работают в 1012 медицинских организациях, в том числе 658 поликлиниках, где их помощь чрезвычайно востребована.
Принять участие в волонтерской работе по вакцинации могут добровольцы как с медицинским образованием, так и волонтеры общего профиля. Чтобы стать добровольцем в любом уголке страны, необходимо зарегистрироваться на сайтемывместе2020.рф, пройти собеседование и обучение. Помощь волонтеров оказывается с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
В рамках акции «#МЫВМЕСТЕ с заботой» в регионах России добровольцы оказывают помощь в вакцинации от коронавирусной инфекции и продолжают помогать врачам в борьбе с COVID-19.
Опять мне помогаете — пошутил Владимир Путин.
Работа волонтеров — это один из самых действенных и ярких способов самореализации. Владимир Путин пожелал всем собравшимся всего самого доброго.
Пандемия потихонечку снижается, мы ещё об этом поговорим, но вызовов до сих пор ещё много — Путин.
Ну и само движение объединило 200 000 человек — Путин. Все они добровольно, по зову сердца, включились в эту работу.
Все совместные усилия помогли охватить большой контингент людей — это 5 000 000 человек — Путин.
Особенно порадовало, что предприниматели консолидировали, и лично садились за руль, помогали нуждающимся — Путин.
Мне особенно приятно было видеть, что подход представителей бизнеса кардинальным образом поменялся — Путин.
Невозможно было без эмоций за всем этим наблюдать, потому что объединились люди самых разных взглядов — Путин.
Объединение волонтёров произошло позову души — Путин.
Путин: хочу вас поздравить с годом совместной работы на таком востребованным и благородном поприще.
В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с волонтёрами.