Москва, 4 марта, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Для того чтобы одержать окончательную победу над пандемией коронавирусной инфекции, необходимо объединить усилия всех стран. Об этом 4 марта на встрече с участниками акции «Мы вместе» заявил президент России Владимир Путин.

(сс) Maryam Kamyab. Mehr News Agency Партия вакцины «Спутник V» в Иране

«Мы исходим из того, что, только объединяя усилия на международной арене, можно добиться окончательного результата и победы над ковидом», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер признал, что на сегодня остаётся еще много проблем, однако Россия является одной из стран, где борьба с пандемией ведётся наиболее эффективно.

Следите за развитием событий в трансляции: «"Мы вместе!»: встреча Владимира Путина с волонтёрами — трансляция»

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«То, что нам удалось решать стоящие перед нами вопросы эффективнее, чем у многих других — причём у достаточно развитых с точки зрения медицины странах — это абсолютно очевидная вещь сегодня», — подчеркнул российский президент.

Путин добавил, что справиться с вызовами пандемии, которые остаётся ещё много, Россия смогла благодаря комплексным усилиям государства, волонтёрского движения, специалистов, врачей, медиков, нянечек, медсестер и бригад скорой помощи.