Ереван, , 12:30 — REGNUM В Армении следователи взяли подписку о невыезде с лидера оппозиционного объединения «Движение за спасение родины» Вазгена Манукяна, которого власти обвинили в публичных призывах к свержению конституционного строя. Об этом 4 марта заявили в следственном комитете республики.

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«Манукяну предъявлено обвинение по статье «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя». Он дал подписку о невыезде», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Манукян заявил, это возбужденное уголовное дело связано с заявлениями на оппозиционном митинге 20 февраля 2021 года. Тогда он заявил:

«Но есть также план Б: в любой момент, будь то сегодня, через неделю или десять дней, нужно быть готовы с молниеносной скоростью восстанием взять власть. Мы пойдём по пути А (путь убеждения — прим. ИА REGNUM), всегда будучи готовыми к пути Б».

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