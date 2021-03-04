Ереван, 4 марта 2021, 12:30 — REGNUM В Армении следователи взяли подписку о невыезде с лидера оппозиционного объединения «Движение за спасение родины» Вазгена Манукяна, которого власти обвинили в публичных призывах к свержению конституционного строя. Об этом 4 марта заявили в следственном комитете республики.
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«Манукяну предъявлено обвинение по статье «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя». Он дал подписку о невыезде», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Манукян заявил, это возбужденное уголовное дело связано с заявлениями на оппозиционном митинге 20 февраля 2021 года. Тогда он заявил:
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