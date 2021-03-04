Ереван, , 11:17 — REGNUM Лидер оппозиционного объединения Армении «Движение за спасение родины» Вазген Манукян не будет давать показания следователям, инкриминирующим ему публичные призывы к свержению конституционного строя. Он заявил об этом 4 марта во время брифинга у здания Следственного комитета республики, куда его пригласили для предъявления обвинения.

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«Эти обвинения имеют политический подтекст, я не собираюсь давать показания. Я сделал заявления, пусть юристы разбираются», — сказал Манукян.

При этом лидер армянского оппозиционного движения отметил, что он не беспокоится оп поводу возможности его ареста.

«Это вообще не важно, арестуют меня или нет, движение продолжит борьбу, а Никол (премьер-министр Армении Никол Пашинян) уйдет», — уточнил Манукян.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта стало известно, что в отношении кандидата в премьер-министры от оппозиционного «Движения по спасению Родины» Вазгена Манукяна в Армении возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к свержению конституционного строя.