Москва, 4 марта, 2021, 11:11 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 11 385 носителей коронавируса, сообщили 4 марта в оперативном штабе по COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на 850 случаев больше, чем за предыдущие 24 часа, когда подтвердилось заражение 10 535 человек. Среди регионов лидируют Москва (2150 новых случаев) и Санкт-Петербург (986). Также в первой пятёрке Подмосковье, Нижегородская и Воронежская области.

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Всего в России с начала пандемии выявили 4 290 135 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников согласен с утверждением, что коронавирусная инфекция течёт по миру волнами. Он также отметил, что SARS-CoV-2 в очередной раз показал свою непредсказуемость.