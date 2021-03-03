Москва, , 13:48 — REGNUM США и Евросоюз ввели новые санкции против отдельных российских граждан и организаций и тем самым вмешались во внутренние дела РФ. Такие действия неприемлемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 марта журналистам.

Любые ограничения такого рода Москва считает совершенно неприемлемыми, так как они существенно вредят отношениям с Вашингтоном и Брюсселем, которые и без того находятся в плачевном состоянии.

«Они [санкции] являются не чем иным, как вмешательством во внутренние дела России», — подчеркнул представитель Кремля.

Он не стал пытаться объяснить стратегию точечных санкций, по сути дублирующих российские законы. Это не забота Кремля — объяснять мотивацию, отметил Песков, и добавил, что такие рестрикции Москва считает абсурдными и совершенно необоснованными.

У таких санкций не ни эффекта, ни смысла. Кремлю остаётся только выразить сожаление и недоумение, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, под новые санкции США, связанные с делом блогера Алексея Навального, попали несколько российских организаций и семь должностных лиц высокого ранга.

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