Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Министерство торговли Соединенных Штатов опубликовало список российских организаций, попавших под торговые санкции из-за блогера Алексея Навального.

Так, в список вошли компании «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб».

Кроме того, под санкции попал 27-й Научный центр Министерства обороны России.

В Вашингтоне полагают, что данные организации якобы могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химоружия.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 марта, Соединённые Штаты ввели санкции в отношении ряда высокопоставленных официальных лиц России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Под ограничительные меры попали, в частности, руководители Следственного комитета Александр Бастрыкин, Генпрокуратуры Игорь Краснов и ФСИН Александр Калашников, а также заместители министра обороны России.

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