Москва, 3 марта 2021, 11:37 — REGNUM Введённые Евросоюзом санкции в отношении России нелегитимны с точки зрения международного права. Об этом 3 марта заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
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Он напомним, что санкции в соответствии с международным правом — это «инструмент, принадлежащий исключительно Совету Безопасности ООН».
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Евросоюз ввёл санкции по «делу Навального» в отношении ряда российских высокопоставленных должностных лиц. В списке оказались глава СКР Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.
Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Российская Федерация не оставит без ответа новые санкции Евросоюза в связи с делом блогера.