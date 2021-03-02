Брюссель, , 16:20 — REGNUM Санкции по «делу Навального» вводят ЕС в отношении ряда российских «высокопоставленных должностных лиц», сообщает 2 марта DPA.

По данным диписточников с Евросоюзе, в Брюсселе принят на эту тему правовой акт, текст которого появится Официальном журнале ЕС в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Брюссель в качестве очередного повода для антироссийских санкций, с оглядкой на США, осудил решение российского правосудия по скандальному блогеру Алексею Навальному.

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Ситуация с Навальным, осуждённым за экономическое преступление по «делу Ив Роше», с подачи Вашингтона приобрела геополитический масштаб.

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