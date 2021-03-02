Москва, , 14:39 — REGNUM Санкции Соединённых Штатов, которые Вашингтон намерен ввести из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальнам, Москва не будет оставлять без ответа. Реакция последует однозначно. Об этом 2 марта на пресс-конференции итогам переговоров с коллегой из Узбекистана Абдулазизом Камиловым заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Реагировать будем однозначно, — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. — Никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность».

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты уже сегодня, 2 марта, могут ввести санкции в отношении России из-за ситуации с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального. По данным двух собеседников Reuters, ожидается, что Вашингтон введёт санкции в соответствии с двумя указами и Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и ликвидации военных действий 1991 года (CBW).

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Добавим, что в феврале глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил планы Евросоюза ввести санкций в отношении людей, которые причастны к осуждению блогера. Ожидается, что санкции могут затронуть высшее руководство Следственного комитета, Росгвардии, Генпрокуратуры и Федеральной службы исполнения наказаний.

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