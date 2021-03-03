Ереван, , 11:28 — REGNUM Полиция Армении предупредила о возможных провокациях на митинге, который запланирован оппозицией 3 марта на проспекте Баграмяна. Об этом говорится в заявлении полиции.

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«В полицию поступила информация, что во время митинга, запланированного на 16:00 (3 марта 15:00 мск), возможны провокации», — говорится в сообщении.

В полиции призвали проводить массовые мероприятия «исключительно в рамках закона».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генштаб ВС Армении и оппозиция требуют ухода премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отставку. В Ереване проходят митинги как сторонников, так и противников премьер-министра.

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