Ереван, , 19:44 — REGNUM Митинг сторонников и митинг противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходят сегодня, 1 марта, в Ереване.

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На проспекте Баграмяна собрались сторонники отставки Пашиняна. Координатор оппозиционного «Движения по спасению родины» Гегам Манукян обратился к собравшимся, призвав их зажечь фонари, чтобы было видно, сколько собралось противников премьер-министра.

На площади Республики собрались сторонники Пашиняна. Они зажгли фонари на телефонах в память о погибших в Нагорном Карабахе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на митинге своих сторонников Пашинян заявил, что в октябре проведёт референдум по смене формы правления в республике.

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