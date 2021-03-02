Ереван, , 15:18 — REGNUM Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС республики Оника Гаспаряна не нашло отклика у президента Армении Армена Саркисяна. Глава государства в очередной раз отказался подписать его. Об этом сообщается в заявлении президентского аппарата.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военные против Пашиняна: политический кризис в Армении — все новости»

Читайте также: Пашинян не оставляет надежд на увольнение начальника Генштаба Армении

«Президент республики принял решение не подписывать проект указа», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что глава государства решил обратиться в Конституционный суд с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии конституции закона «О военной службе и о статусе военнослужащего» от 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Никол Пашинян вознамерился уволить начальника генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами после публичной критики председателем правительства страны российских «Искандеров» потребовали его отставки. Это произошло 25 февраля, причём Пашинян заявил о попытке военного переворота.

Ранее по теме: Президент Армении отказался увольнять начальника генштаба

27 февраля президент республики Армен Саркисян отказался подписывать предложение премьер-министра об увольнении Гаспаряна. 1 марта премьер-министр Армении снова выразил надежду на то, что глава республики подпишет указ об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении.