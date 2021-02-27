Ереван, , 17:28 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника генштаба Вооружённых сил республики Оника Гаспаряна. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба президента.

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«Президент в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что президент преследует одну цель — защитить Армению от угроз против конституционного строя и безопасности, обеспечить стабильность страны, нормальную деятельность вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принял решение уволить начальника генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами ранее потребовал его отставки.

Ранее стало известно, что армянское оппозиционное объединение «Движение за спасение родины» готово встретиться с премьер-министром республики Николом Пашиняном, но только для обсуждения вопроса о его отставке.

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