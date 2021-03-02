Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Уже сегодня, 2 марта, Соединённые Штаты могут ввести санкции в отношении России из-за ситуации с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.

Читайте также: Послы стран ЕС согласовали санкции против России из-за Навального

По данным собеседников издания, ожидается, что Вашингтон введёт санкции в соответствии с двумя указами — № 13 661, который был издан после вхождения Крыма в состав России в 2014 году, и № 13 382, изданным в 2005 году для борьбы с распространением оружия массового уничтожения, а также на в соответствии с Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и ликвидации военных действий 1991 года (CBW).

Также по теме: МИД России: Москва ответит на новые санкции ЕС

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 марта, постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. После этого санкции должны пройти утверждение у европейских министров. Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны на этой неделе, когда список будет опубликован в официальном журнале.