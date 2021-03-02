Москва, , 13:01 — REGNUM Государствам, которые упорно продолжают проводить политику санкций, следует задуматься об эффективности подобных действий. Об этом сегодня, 2 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя анонсированные США и Евросоюзом новые санкции в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

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«Тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, наверное, им пора задуматься, а достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков считает, что власти таких стран должны задать себе вопрос, не становится ли все хуже в межгосударственных делах, и не являются ли они сами причиной этого ухудшения, а также является ли эта политика эффективной.

«Ответ будет очевидным, — уверен Песков. — Цели эта политика не достигает».

Как сообщал ИА REGNUM, Соединённые Штаты уже сегодня, 2 марта, могут ввести санкции в отношении России из-за ситуации с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального. По данным двух собеседников Reuters, ожидается, что Вашингтон введёт санкции в соответствии с двумя указами и Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и ликвидации военных действий 1991 года (CBW).

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Ранее новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг блогера согласовали постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза. После этого санкции должны пройти утверждение у европейских министров.

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