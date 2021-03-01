Брюссель, 1 марта 2021, 13:17 — REGNUM Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Решение было принято сегодня, 1 марта.
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После этого санкции должны пройти утверждение у европейских министров. Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны на этой неделе, когда список будет опубликуют в официальном журнале.
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Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил планы Евросоюза ввести санкций в отношении людей, которые причастны к осуждению блогера Алексея Навального. Ожидается, что санкции могут затронуть высшее руководство Следственного комитета, Росгвардии, Генпрокуратуры и Федеральной службы исполнения наказаний.