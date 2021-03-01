Москва, 1 марта 2021, 15:19 — REGNUM Российская Федерация ответит на новые санкции Евросоюза в связи с делом блогера Алексея Навального, заявил 1 марта журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Конечно, реакция будет с нашей стороны», — сказал он.
Комментируя возможный ответ на новые санкции, Грушко подчеркнул, что пока бессмысленно «гадать на кофейной гуще».
Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил планы Евросоюза ввести санкции в отношении людей, которые причастны к осуждению блогера. Ожидается, что санкции могут затронуть высшее руководство Следственного комитета, Росгвардии, Генпрокуратуры и Федеральной службы исполнения наказаний.
Сегодня, 1 марта, постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России.
Читайте также: Послы стран ЕС согласовали санкции против России из-за Навального