Ереван, , 02:34 — REGNUM Вооруженные силы Армении считают недопустимыми обвинения в свой адрес в связи со сложившейся политической ситуацией. Об этом говорится в распространённом 1 марта заявлении Генерального штаба ВС страны.

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«Вооруженные силы, состоящие из сыновей нашего народа, предвидя угрозы национальной безопасности, считают недопустимым и настоятельно призывают прекратить необоснованные обвинения в адрес ВС и отдельных должностных лиц», — цитирует портал News. am сообщение военного ведомства.

Заявление военных поступило на фоне разгоревшегося в Армении политического конфликта. 24 февраля с должности заместителя начальника армянского генштаба сместили Тирана Хачатряна. На следующий день военные потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а тот попытался ответить отстранением от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна, назвав произошедшее попыткой военного переворота.

На митинге 1 марта Пашинян снова выразил надежду на то, что президент страны Армен Саркисян подпишет указ об увольнении Гаспаряна.

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