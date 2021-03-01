Ереван, , 20:11 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова выразил надежду на то, что президент страны Армен Саркисян подпишет указ об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

Об этом Пашинян заявил 1 марта на митинге своих сторонников.

«Президент Армении должен принять решение по вопросу Гаспаряна. Надеюсь, что Армен Саркисян, являясь опытным государственным деятелем, примет то решение, которое исходит из интересов народа, государства, стабильности страны», — цитирует слова Пашиняна «Интерфакс».

Кроме того, Пашинян сообщил, что президент Саркисян болен.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ереване возобновились демонстрации противников и сторонников Пашиняна. Поводом для новых требований отставки армянского премьера стала его попытка уволить начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

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