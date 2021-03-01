Ереван, , 16:05 — REGNUM Любая попытка подрыва внутренней стабильности в Армении должна получить уголовно-правовую оценку. Об этом 1 марта на заседании коллегии Генпрокуратуры, говоря о сложившейся в республике ситуации, заявил генпрокурор Армении Артур Давтян.

«Сотрудники прокуратуры должны руководствоваться принципом политической сдержанности, нейтралитета и действовать исключительно в интересах государства на основе закона», — подчеркнул генпрокурор.

Он также отметил, что любое нарушение закона, независимо от того, кто его совершит, подлежит уголовному наказанию.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян вступил в конфликт с военным руководством, усомнившись в надёжности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». После этого 25 февраля Генштаб ВС выступил с заявлением с требованием отставки премьера и возглавляемого им правительства. В свою очередь Пашинян предложил президенту Армену Саркисяну уволить начальника Генштаба ВС Армении генерал-полковника Оника Гаспаряна, однако глава республики отказался пойти на такой шаг.

В стране начались массовые протестные акции. Сегодня, 1 марта, протестующие, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ворвались в задние администрации центрального района Еревана.

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