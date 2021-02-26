Париж, , 15:59 — REGNUM Последние события в Армении вызывают беспокойство. Об этом заявили содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу Армении.

«Мы крайне обеспокоены последними событиями в Армении», — говорится в заявлении Борианы Оберг и Киммо Кильюнена.

Содокладчики считают «недопустимым» заявление Генеральным штаба вооружённых сил Армении, призывающее к отставке демократически избранного правительства» и призывают все стороны «соблюдать демократические принципы и положения конституции Армении», а также принять все необходимые меры к немедленной деэскалации сложившейся ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян вступил в конфликт с военным руководством, усомнившись в надёжности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». После этого Генштаб ВС выступил с заявлением с требованием отставки премьера и возглавляемого им правительства. в свою очередь Пашинян уволил начальника Генштаба ВС Армении генерал-полковника Оника Гаспаряна.

Оппозиция поддержала требования военных и устроила митинги в центре Еревана.

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