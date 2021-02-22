Брюссель, , 20:29 — REGNUM Решение о введении санкций в отношении людей, которые причастны к осуждению блогера Алексея Навального, приняли главы МИД 27 стран Евросоюза. Об этом 22 февраля заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции.

«Мы (главы МИД стран ЕС) достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение», — сказал Боррель.

Он отметил, что подготовка к введению ограничительных мер займёт около недели.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщило, что ограничительные меры ввести в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников в ответ на приговор суда в отношении блогера Алексея Навального договорились 22 февраля главы МИД стран Европейского союза.

Как передавало ИА REGNUM, ранее блогер Навальный был приговорён к крупному штрафу по делу о клевете на ветерана.

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