Брюссель, , 12:21 — REGNUM В Брюсселе началось заседание Совета постоянных представителей стран Евросоюза, на котором, как ожидается, будет запущена техническая процедура оформления нового санкционного списка против России из-за блогера Навального.

ЕС планирует ввести ограничения в отношении некоторых граждан России, которые фигурировали в ситуации вокруг блогера.

Имена станут известны позднее на этой неделе после того, как список опубликуют в официальном журнале, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в ходе заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе было одобрено решение о введении индивидуальных санкций против российских официальных лиц из-за ситуации с Навальным. Ожидается, что санкции могут затронуть высшее руководство Следственного комитета, Росгвардии, Генпрокуратуры и Федеральной службы исполнения наказаний.

В МИД России уже заявили, что в случае принятия Брюсселем подобных мер со стороны Москвы последуют соразмерные ответные шаги.

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