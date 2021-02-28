Женева, Швейцария, 28 февраля, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Общее число зарегистрированных инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 113 467 303 человек, за последние сутки на планете Земля выявили 384 956 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит в воскресенье, 28 февраля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус. США

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 8 230 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 520 550.

Напомним, накануне представители ВОЗ сообщали о выявлении в мире более 420 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки.

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