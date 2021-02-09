Несмотря на заявления о замедлении темпов распространения коронавируса в мире, полная победа над пандемией пока ещё далека. Ежесуточно в мире регистрируются сотни тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2. Периодически появляется информация о выявлении новых штаммов вируса.

По данным экспертов, чтобы остановить пандемию, необходимо вкладывать деньги в создание заводов по производству вакцин от COVID-19. Между тем, согласно февральским данным ВОЗ, более чем три четверти из уже введенных 128 млн доз вакцин были использованы всего лишь в десяти странах, на долю которых приходится 60% мирового ВВП. Почти в 130 странах, в которых проживают 2,5 млрд жителей, вакцину ещё не получил ни один человек.

«Гонка вакцин против COVID-19 может принести нам как общую победу, так и общее поражение», — говорится в сообщении ВОЗ.

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