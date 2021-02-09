20 Февраля
 
9:45

В Боснии и Герцеговине за сутки выявили 398 случаев заражения SARS-CoV-2

В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа, в соответствии с результатами 2548 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 398 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 19 февраля.

9:40

Премьер-министр Словакии настаивает на закупке «Спутника V»

Премьер-министр Словакии Игорь Матович раскритиковал отказ правительства страны от закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Он отметил, что у препарата нет недостатков, и настаивает на приобретении вакцины. Об этом Матович сообщил на пресс-конференции, говорится в сообщении канцелярии правительства Словацкой Республики.

9:39

В Хорватии за сутки выявили 388 новых случаев заражения коронавирусом

В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 4986 проведённых ПЦР-тестов, было подтвержден 388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 человека скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 19 февраля.

9:30

В WADA заявили, что не против использования вакцины «Спутник V»

У Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет оснований считать, что с российской вакциной «Спутник V» могут быть проблемы с точки зрения антидопинговых правил.

9:22

В Польше выявили «южноафриканский» штамм коронавируса

В Польше официально подтвержден первый случай заражения «южноафриканским» штаммом SARS-CoV-2. Об этом, как передает Dziennik, сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 19 февраля.

«Южноафриканский штамм SARS-CoV-2 распространяется по всему миру. За пределами Южной Африки он был обнаружен в Японии, Великобритании, Австрии и Норвегии. Теперь появился первый подтвержденный случай и в Польше», — отметил Недзельский.

9:22

Медицинский работник в Нигере во время пандемии. (сс) Anna. psiaki

8:55

Байден заявил, что число жертв от COVID-19 в США скоро превысит 500 тыс

В течение ближайших дней суммарное количество летальных исходов от COVID-19 и вызываемых им последствий в США превысит 500 тыс. Об этом 20 февраля заявил американский президент Джо Байден, его слова приводит телеканал CNN.

8:54

The Guardian сообщила о скептицизме, угрожающем вакцинации в Евросоюзе

Нарастающий общественный скептицизм в отношении вакцины от коронавируса AstraZeneca может сорвать планы по вакцинации населения в Евросоюзе, пишет 19 февраля британская газета The Guardian.

8:50

Президент Сербии рассказал о переговорах с Путиным по вакцине «Спутник V»

Президент Сербии Александр Вучич в интервью хорватской RTL 19 февраля рассказал о переговорах с Владимиром Путиным и китайскими властями по поводу закупок вакцины откоронавируса. Он также заявил, какую вакцину он выберет, а также рассказал о возможности производства вакцины «Спутник V» в Сербии.

8:37

В Бразилии за сутки выявили свыше 51 тыс. носителей SARS-CoV-2

За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 51 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 февраля сообщает минздрав страны.