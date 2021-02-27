Женева, Швейцария, , 20:51 — REGNUM За последние сутки в мире зафиксировано 420 491 случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных на планете Земля достигло 113 076 707 человек. Такие данные приводит 27 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 10 939 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 512 272.

Напомним, накануне представители ВОЗ сообщали о выявлении в мире более 427 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки.

Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 427 тысяч инфицированных SARS-CoV-2