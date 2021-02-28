Ереван, 28 февраля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «непонятным» решение президента республики Армена Саркисяна, который накануне отказался увольнять начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Mil.am Оник Гаспарян

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«Решение президента было непонятным. Я обосную это во время митинга. После констатации этого факта могут быть сделаны определенные выводы», — сказал Пашинян в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Никол Пашинян заявил, что принял решение уволить начальника генерального штаба ВС Армении генерал-полковника Оника Гаспаряна, который ранее вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки.

Однако президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать предложение Пашиняна.

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