Ереван, , 18:39 — REGNUM Требование об отставке начальника генштаба вооружённых сил Армении Оника Гаспаряна вновь направил президенту страны Армену Саркисяну премьер-министр Армении Никола Пашинян. Об этом он сообщил 27 февраля на своей странице в соцсети Facebook.

«Я в установленном порядке вновь направляю президенту республики прошение об освобождении от должности начальника генштаба», — написал премьер-министр Армении.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля президент Армении не стал подписывать предложение Пашиняна об увольнении начальника генштаба вооружённых сил республики Гаспаряна.

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