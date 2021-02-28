Будапешт, 28 февраля, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Первую дозу вакцины от COVID-19, созданной китайской компанией Sinopharm, поставил себе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 28 февраля сообщил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач на своей странице в соцсети Twitter.

Facebook.com/orbanviktor Виктор Орбан прививается от коронавируса

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"Премьер-министр Орбан сегодня получил вакцину против COVID-19 от Sinopharm», — говорится в сообщении Ковача.

Кроме того, официальный представитель венгерского правительства прикрепил к сообщению фотографии того, как главе правительства страны ставят первую дозу прививки от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Венгрии начали использовать российскую вакцину «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции.