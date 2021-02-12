Будапешт, , 03:03 — REGNUM Российскую вакцину «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции начали использовать в Венгрии, 11 февраля сообщается на сайте венгерского правительства.

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Препарат будут применять в четырех пунктах вакцинации в столице страны городе Будапеште. Вакцину смогут получить лица младше 75 лет, не имеющие хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер заявил, что Национальный центр общественного здравоохранения страны окончательно разрешил применение «Спутника V» на венгерской территории.

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