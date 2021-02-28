Ереван, , 14:39 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что цель анонсированного им митинга и шествия — защита демократического, конституционного строя в Армении, а также — народной власти. Об этом он сообщил 28 февраля в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети Facebook.

«Цель завтрашнего митинга и шествия — защита демократического, конституционного строя в Армении и народной власти. Не нашей власти, а народной», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Глава армянского правительства также подчеркнул, что в Армении власть принадлежит народу. Пашинян также выразил надежду, что в митинге и шествии 1 марта примут участие как можно больше жителей столицы Армении, а также — других областей республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военные против Пашиняна: политический кризис в Армении — все новости»

Читайте также: Пашинян призвал своих сторонников 1 марта собраться на митинг

Напомним, ранее Пашинян призвал собраться 1 марта в 18:30 (17:30 мск) в Ереване на Площади Республики.