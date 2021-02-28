Ереван, , 07:31 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал на 1 марта митинг и шествие, в котором пригласил принять участие своих сторонников. Об этом она написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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Начало митинга запланировано на 18:30 (17:30 мск). Для этого глава правительства Армении пригласил своих сторонников собраться на Площади Республики в Ереване.

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Напомним, 25 февраля Никол Пашинян заявил, что принял решение уволить начальника генерального штаба ВС Армении генерал-полковника Оника Гаспаряна, который ранее вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки. Накануне 27 февраля, стало известно, что президент Армении Армен Саркисян не подписал предложение Пашиняна об увольнении Гаспаряна. Тогда Никол Пашинян снова направил президенту Армении требование об отставке начальника генерального штаба.

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