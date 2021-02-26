Москва, 26 февраля 2021, 12:00 — REGNUM Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» является одной из самых лучших в мире, именно поэтому «многие враги России пытались подорвать доверие к ней». Об этом 26 февраля на открытии выставки, посвящённой истории российского лидерства в области вирусологии, на площадке Российского исторического общества, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он уверен, что можно говорить не только о международном признании вакцины «Спутник V», но и о лидерстве России в мире.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была признана одной из лучших в мире. Согласно результатам испытаний, опубликованных в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet, препарат в ходе итоговой, третьей, фазы исследований показал эффективность 91,6%. Для людей старше 60 лет эффективность составила 91,8%. Гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев, а клеточный иммунный ответ — у 100%.