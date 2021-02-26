Ханой, , 04:56 — REGNUM Минздрав Вьетнама разрешил использовать на территории страны российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом говорится в сообщении, 26 февраля опубликованном на портале официальной правительственной информации.

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«Совет по регистрации лекарственных препаратов министерства здравоохранения согласился с использованием вакцины «Спутник V», — говорится в документе.

Там же сообщается, что Минздрав одновременно разрешил применять во Вьетнаме вакцину компании Moderna (США).

Напомним, что единственной вакциной против коронавируса, до настоящего времени одобренной для использования во Вьетнаме, являлся препарат британско-шведской компании AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Вьетнама обсудит регистрацию российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V» в ближайшие дни.

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