Ереван, , 03:51 — REGNUM Новое внеочередное собрание парламента Армении планируют провести 26 февраля представители двух оппозиционных фракций — «Просвещенной Армении» и «Процветающей Армении». Об этом сообщила журналистам депутат Ивета Тоноян.

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«Планируется проведение совета парламента с повесткой обсуждения ситуации в стране и отмены военного положения. После этого будет созвано внеочередное заседание», — сказала она.

В свою очередь, депутат Арман Абовян («Процветающая Армения») сообщил, что начало заседания запланировано на 11:00 по ереванскому времени (10:00 мск). Он также выразил надежду на то, что инициатива двух оппозиционных партий будет поддержана депутатами от фракции правящего блока «Мой шаг».

Днём ранее, напомним, внеочередное собрание парламента объявили несостоявшимся из-за безучастности «депутатов от власти».

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Сегодня в Ереване продолжилась бессрочная акция протеста противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Манифестанты требуют отставки главы правительства на фоне его конфликта с армянским генштабом.

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