Ереван, , 18:13 — REGNUM Инициированное оппозиционной фракцией «Процветающая Армения» внеочередное заседание парламента республики не состоялось из-за представителей партии власти «Мой шаг», сообщила 25 февраля журналистам оппозиционный депутат Ивета Тоноян.

Тоноян «Как и мы ожидали, депутаты от власти не приняли участия в заседании Совета парламента, который должен был решить повестку внеочередного заседания».

Добавим, что на внеочередном заседании депутаты должны были обсудить сложившуюся в Армении кризисную политическую ситуацию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, армянский премьер-министр Никол Пашинян, отставки которого потребовала оппозиция, призвал её представителей сесть за стол переговоров. Новые требования об отставке прозвучали на фоне конфликта Пашиняна с армянским генштабом.

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