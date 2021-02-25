Вашингтон, 26 февраля, 2021, 00:45 — ИА Регнум. Программа вакцинации американцев от коронавируса реализуется в ускоренном темпе, заявил 25 февраля президент Джо Байден на мероприятии в Белом доме.

Дарья Драй ИА REGNUM

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Он прокомментировал выполнение своего обещания «обеспечить 100 млн доз вакцин от коронавируса в первые 100 дней президентства», ставшее впоследствии медицинской программой.

«За последние пять недель в США было проведено больше прививок от COVID, чем где-либо еще в мире», — сказал американский лидер.

По словам Байдена, сегодня американцы получили 50 млн доз вакцины, хотя прошло только 37 дней с момента его инаугурации. «Сегодня мы уже на половине пути», — сказал он.

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