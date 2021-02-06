Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Один миллион доз вакцины от коронавирсуа фирмы Moderna распространят по аптекам США на следующей неделе, пишет 5 февраля CNN.

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"Мы планируем рассылку вакцин от коронаврируса напрямую в аптеки, и первой поставкой будет партия в 1 млн доз», — сказал Джеффри Зинтс, директор административно-бюджетного управления США.

Программа по поставке вакцин в аптеки начнется 11 февраля. Большое количество аптек в США дает возможность распространить 100 млн вакцин в первые 30 дней. Однако для этого у государства должно быть достаточное количество доз.

Лимитированное количество вакцин это наибольшая проблема американского общества на данный момент.

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о поставках доз вакцины от коронавируса в аптеки 2 февраля. Этот шаг является частью плана по увеличению числа пунктов вакцинации.

Фармацевтические работники имеют опыт вакцинации, потому что несколько лет назад аптеки стали основным центром вакцинации от гриппа. Аптеки знают, как проводить вакцинацию десятков миллионов человек ежемесячно, так что они помогут обеспечить больше центров вакцинации для населения.

Напомним, что изначально идея о партнерстве с аптеками принадлежала администрации экс-президента Дональда Трампа, которая рассказала о планах уже в ноябре, но в то время вакцины еще не были одобрены.

Число случаев заболевания COVID-19 в США уменьшается, а вакцинация набирает обороты. В стране было зарегистрировано 122 257 новых случаев заражения 4 февраля, по данным worldometer. Число заражений снижается во всех 50 штатах.