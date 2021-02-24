Бишкек, 24 февраля, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Исследования показали, что только 20% от общего числа жителей Киргизии носят маски и соблюдают безопасную дистанцию, опасаясь заразиться коронавирусом. Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения и соцразвития Нурболот Усенбаев.

Минздрав Киргизии

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По его словам, киргизстанцы в большинстве своем довольно беспечно относятся к вопросу соблюдения даже элементарных санитарно-эпидемиологических норм, невзирая на продолжающуюся пандемию.

Для сравнения высокопоставленный чиновник привел соседний Казахстан, в котором 60% населения в обязательном порядке использует медицинские маски и соблюдает дистанцию между людьми в общественных местах.

«Хоть сейчас эпидемиологическая ситуация и стабилизировалась, но пандемия еще не отступила — люди продолжают заражаться коронавирусом. Поэтому я призываю всех не забывать об элементарных мерах защиты», — подчеркнул Усенбаев.

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