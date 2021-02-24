Москва, , 13:56 — REGNUM Решение Европейского союза из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным расширить персональные санкции в отношении России очень напоминают цирк. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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По её словам, такие шаги со стороны ЕС находятся «за гранью какой-либо логики».

«Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей со сценарием информационной кампании», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова уверена, что такие действия являются «унижением в первую очередь Европейского Союза» — «объединения стран с древнейшей историей […] теми самыми правами человека, которым всегда Европейский Союз уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать».

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран Евросоюза приняли решение о введении санкций в отношении людей, которые причастны к аресту и осуждению блогера Алексея Навального., приняли. Об этом 22 февраля заявил пресс-конференции. По его словам, подготовка к введению ограничительных мер займёт около недели.

Предполагается, что ограничительные меры будут введены в отношении четырёх высокопоставленных российских чиновников и станут ответом на приговор суда в отношении блогера.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что санкции Евросоюза по кейсу Навального станут ещё одним шагом к деградации отношений с Россией. Очередной санкционный выпад, уверен парламентарий, не останется без ответа с российской стороны.