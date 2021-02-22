Москва, 22 февраля, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Санкции Евросоюза по кейсу Навального станут еще одним шагом к деградации отношений с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Брюссель последовательно ведёт линию на спад во взаимном диалоге, причём по абсолютно надуманным и провокационным поводам. Это не может никак способствовать какой-либо нормализации», — констатировал Слуцкий.

Очередной санкционный выпад, уверен парламентарий, не останется без ответа с российской стороны.

«Брюссель загоняет партнёрство с Москвой в тупик, выход из которого можно будет найти только при отказе от политики сдерживания России», — отметил парламентарий.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил решение МИД ЕС расширить санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.