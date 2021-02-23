Женева, Швейцария, 23 февраля, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Общее число выявленных инфицированных на планете Земля достигло 111 419 939 человек, за последние сутки в мире зафиксировано 280 853 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит 23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 6 884 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 470 772.

Напомним, накануне представители ВОЗ сообщали о выявлении в мире более 338 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки.

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